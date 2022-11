Authority sanitaria: focus su cambiamenti climatici e fattori inquinanti correlati alla trasmissibilità del Covid

C'è un nesso tra inquinamento e Covid: vivere in zone esposte ad agenti inquinanti o sature di particolato atmosferico agevola la trasmissibilità del virus, aumentando di fatto la possibilità di contrarlo. Sul tema, l'Authority sanitaria ha dedicato il terzo incontro di un ciclo di approfondimenti che - con il supporto dei numeri – promuovono la salute e l'educazione sanitaria in territorio. Si è partiti dal confronto sulle tre ondate di pandemia. Quindi una lunga carrellata di aspetti, legati ai cambiamenti climatici e non, che incidono sulla qualità della vita – dalla gestione dei rifiuti, all'esposizione a campi elettromagnetici; dalle emissioni di gas serra, all'inquinamento acustico; fino ad un focus sull'acqua -, il tutto spiegato attraverso i dati relativi alla realtà sammarinese, alla vita quotidiana di tutti noi, riscuotendo per questo notevole apprezzamento da parte dei presenti indotti a ragionare sul concreto.

Non solo le conseguenze dell'inquinamento ambientale outdoor, l'Authority invita a riflettere anche sui rischi dell'inquinamento indoor: quello cioè che si sviluppa negli ambienti chiusi degli edifici, privati e pubblici, scuole o abitazioni. Ad esempio la pericolosità del gas radon, apparentemente innocuo spesso presente nelle cantine, se non isolate dal terreno, non è percepibile dai nostri sensi, ma classificato tra le sostanze più cancerogene.

Mercoledì 30 novembre, alle 2030 alla sala Montelupo di Domagnano, l'ultimo appuntamento su “Le sfide della società sammarinese e la sostenibilità dei servizi socio sanitari. Focus sull'utilizzo consapevole dei farmaci”.