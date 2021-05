Authority sanitaria, il neo dirigente Muccioli si presenta: "Priorità è contribuire al Piano sanitario"

Claudio Muccioli traccia i prossimi obiettivi dell'Authority Sanitaria. Medico e già responsabile di Medicina e igiene del lavoro presso l'Iss, è in carica da lunedì scorso come dirigente dell'organismo, in sostituzione di Gabriele Rinaldi. Sul tavolo diverse tematiche su cui si è già lavorato, a partire dal contributo al Piano sanitario e socio-sanitario. Tra gli argomenti affrontati negli ultimi tempi, anche la cannabis terapeutica. E proprio nelle linee di indirizzo per il Piano sanitario, l'Authority ha dato indicazioni sulla necessità di riorganizzare il servizio di Medicina di base.

Nel servizio, l'intervista a Claudio Muccioli, dirigente Authority sanitaria