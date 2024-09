Authority sanitaria sul disagio giovanile: al via campagna su alcol, droga, social e sedentarietà

Sentiamo Claudio Muccioli

L'universo giovanile sammarinese manda segnali inequivocabili di disagio, soprattutto nella crescita delle dipendenze da alcol e droghe. Per questo l'Authority sanitaria ha messo in campo una vera e propria campagna di informazione rivolta non solo ai ragazzi e adolescenti, ma per sensibilizzare tutto il Paese.

Il direttore, Claudio Muccioli, comincia da uno degli eventi rivolti ai giovanissimi, 'Sport in fiera', con uno stand per la sensibilizzazione sul disagio giovanile, a cominciare dall'abuso di alcol. Prossime campagne: droga, social e attitudine alla sedentarietà.