Autismo, il dono di BattiCinque

L'Associazione BattiCinque, nata cinque anni fa per volontà di genitori con bimbi autistici, ha donato un innovativo protocollo ad Iss

Si chiama ADOS, rappresenta il “gold standard” per valutazione e diagnosi di bambini e ragazzi con sospetto di disturbo dello Spettro Autistico: 5 moduli differenti, per la valutazione dai 12 mesi all'età adulta, a diversi livelli cognitivi e di competenza verbale.

Il posto più vicino dove effettuarlo per i bimbi sammarinesi è stato finora Bologna, con disagi che solo chi ha in famiglia una disabilità di questo tipi può comprendere. Così l'Associazione Batticinque ha acquistato il test, che costa 5 mila euro, e l'ha consegnato all'Iss, nel corso di una conferenza stampa che ha visto al tavolo comitato esecutivo, istituzioni, ed associazioni. Insieme, per rispondere ad un bisogno.

In questi ultimi mesi Batticinque è diventata parte attiva nella stesura del nuovo Percorso diagnostico Terapeutico e Assistenziale, il PDTA, che rivaluta le metodiche per presa in carico, diagnosi e trattamento. E quando la risposta ha un approccio 'integrato', ne beneficiano tutti. Bimbi e famiglie non saranno costretti a ricoveri fuori territorio, l'Iss eviterà quei costi e potrà diventare un punto di riferimento per casi fuori confine.

Nel video l'intervista a Fanny Gasperoni, Presidente Batticinque

