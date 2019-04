Autismo: il Montale illuminato di blu

Si rinnova anche quest’anno la campagna mondiale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici, e grazie a BattiCinque e al loro costante impegno, la terza torre di San Marino da questa sera sarà illuminata di luce blu.

Il 2 aprile si celebra infatti la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, iniziativa istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L’importanza di questa giornata risiede proprio nel migliorare e consolidare la consapevolezza dell’autismo per eliminare pregiudizi e leggende.

“Ogni persona con autismo deve essere aiutata a trovare il proprio percorso e ruolo nella società”- sottolinea il Segretario di Stato Franco Santi – “e per questo serve un’azione ampia e insistita da parte di tutte le Istituzioni e servizi”. La nostra Costituzione – ha aggiunto – comporta diritti non eludibili, come quello al lavoro: la Repubblica deve quindi fare di tutto per garantire ai cittadini con autismo una vita dignitosa e un lavoro commisurato. L’Italia ha, in questa materia, un’ottima normativa, che però va messa in pratica con rigore”.

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Direzione dell’ISS si stanno già muovendo, grazie alla collaborazione con l’Associazione BattiCinque e dei servizi sanitari e socio-sanitari per realizzare una rete di rapporti fra volontariato ed istituzioni per favorire l'assistenza e l’accoglienza delle persone dello spettro autistico o con disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie.