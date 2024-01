Autisti AASS in mobilitazione

Dichiarano lo stato d'agitazione, a partire dal 15 gennaio. Scrivono - scusandosi con utenti e studenti e genitori per i disagi – per sensibilizzare su un servizio essenziale di conduzione dei trasporti di linea pubblica e scolastica. Ricordano responsabilità e rischi nello svolgimento della attività, che si allarga anche alla pulizia e manutenzione dei mezzi, diversamente da quanto accade in Italia, con stipendi inferiori e senza un profilo di ruolo specifico. Si dicono disponibili a collaborare e confidano nella ripresa della trattativa, dopo che a novembre hanno fatto proposte alla controparte contrattuale, senza però, ricevere risposta.