TRASPORTI Autisti cercasi: AASS avvia un corso di formazione per nuove assunzioni Superato il precedente vincolo del titolo di studio: basterà la licenza media insieme alle patenti D e KD. Corso gratuito di 15 ore a Murata, domande entro l'8 settembre.

Autisti cercasi: a San Marino è diventato un profilo sempre più difficile da trovare. Per questo AASS prova ad allargare la platea dei candidati, aprendo una nuova strada per entrare nel Servizio Trasporti: un corso di formazione specifico rivolto a chi possiede già patente D e abilitazione KD, ma non il titolo di studio finora necessario per accedere alla graduatoria del collocamento. Una risposta concreta a una carenza di personale che si è accentuata negli ultimi anni e che oggi si intreccia con pensionamenti e riorganizzazione del trasporto pubblico.

“Il corso nasce proprio dal fatto che l'AASS ha esigenza di reclutare personale competente per poter guidare pullman e trasporti pubblici, anche a seguito della riorganizzazione interna con l'attivazione del servizio SMUVI e con il naturale pensionamento” – spiega il Direttore dell'Azienda Marcello Forcellini. “È un profilo che sta diventando abbastanza raro proprio perché richiede sia esperienze che competenze specifiche, ma anche il possesso della patente D e KD."

Non vengono quindi abbassati i requisiti per mettersi alla guida degli autobus ma cambia quello scolastico. Sarà sufficiente aver assolto l'obbligo, superando poi formazione e prova finale di idoneità. “Grazie al supporto delle istituzioni, della segreteria di Stato e soprattutto delle organizzazioni sindacali - continua Forcellini - siamo riusciti a fare un accordo che permette, attraverso questo corso, di poter essere assunti all'interno dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi.”

Quindici ore complessive, cinque di teoria e dieci di pratica, nelle mattinate di sabato 12, 19 e 26 settembre, nella sede AASS di Murata. Si passerà dalla sicurezza dei passeggeri ai controlli prima della partenza, fino alla guida, alle manovre e alla gestione di guasti ed emergenze. La partecipazione è gratuita. Le domande possono essere presentate entro le ore 12 dell'8 settembre. Alla fine, una prova pratica e teorica: chi la supererà otterrà l'attestato di idoneità AASS e potrà così accedere a una professione per la quale, oggi, la domanda di personale supera l'offerta.

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