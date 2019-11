MOBILITÀ Auto elettriche: San Marino proroga gli incentivi per il 2020 Il Titano ha partecipato al "Global e-Mobility Forum 2019" di Varsavia

San Marino ha preso parte, a Varsavia, al "Global e-Mobility Forum 2019, Driving Change Togheter”, evento che riunisce i principali stakeholders del settore dell'e-mobility. Per il Titano erano presenti il direttore dell’AASS, Raoul Chiaruzzi, e la dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, Sara Giusti. Tra i temi oggetto di approfondimento della giornata la condivisione di strategie per lo sviluppo efficace della mobilità alternativa, l'individuazione di standard tecnici e le sfide future del settore.

Su questo, precisa una nota, San Marino ha messo in campo diverse iniziative negli ultimi anni, come il progetto E-way: una infrastruttura pubblica che oggi conta 22 colonnine di ricarica per le auto, localizzabili tramite un’apposita App ZapGrid, e 6 colonnine di ricarica per e-bikes, che a breve diventeranno 7.

Intanto sono stati prorogati anche per tutto il 2020 gli incentivi statali per l’acquisto di auto a zero emissioni. Gli incentivi prevedono un credito d’imposta pari all’80% della tassa sulle importazioni, agevolazione che sale al 99% nel caso di veicoli a idrogeno. Inoltre è prevista una riduzione d’imposta del 30% per l’acquisto di stazioni di ricarica per immobili di civile abitazione.





