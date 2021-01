Automobilisti contro mano, infortuni a scuola, morsi di animali: anche questo nel bilancio Polizia Civile

Una mole di lavoro. La definisce così il comandante Athos Gattei, che traccia il bilancio 2020 della Polizia Civile. E scorrendo i dati, in effetti, si scopre come gli 80 funzionari svolgano, in territorio, numerosi compiti. Cui si è aggiunto quello dei controlli covid, adottando 32 provvedimenti, così come sono state elevate 274 sanzioni relative alla violazione della normativa di prevenzione e contrasto dell’emergenza sanitaria cui si aggiungono 53 sanzioni nella seconda ondata.

Il nucleo antifrode, tra le altre cose, ha lavorato a 103 rogatorie internazionali, mentre sul fronte viabilità gli agenti hanno scoperto 54 persone alla guida ubriache o dopo aver assunto sostanze droghe. Non sono mancati lo scorso anno, anche i 'distratti': 3 automobilisti scoperti a guidare contro mano.

Contravvenzioni totali? 6262 di cui 2055 ai veicoli con targa estera e 4207 a veicoli con targa sammarinese, che hanno portato nelle casse dello Stato 730.931 euro. "La Superstrada resta l'arteria più trafficata e incidentata", scrive la Polizia Civile, e il periodo dell'anno con più sinistri è agosto con 22, seguito da settembre con 21 sinistri. Non stupisce che i mesi più "sicuri" siano stati Marzo e Aprile con 7 in totale e tutti chiusi in casa. Lo scorso anno la Pattuglia Pronto Intervento ha rilevato 140 sinistri che hanno coinvolto 226 soggetti, uno dei quali deceduto.

Particolare attenzione anche all'attività di Polizia all'interno dell'Pronto Soccorso dell'Ospedale, che ci da uno spaccato di 'chi e perché' necessita di pronto intervento. Anche il 2020 pandemico, ha visto ben 439 Infortuni sul lavoro; con 312 incidenti, poco meno, 224, i morsi di animale. Quasi un infortunio sportivo ogni tre giorni (107). Un dato che fa riflettere quello degli Infortuni scolastici, 87. Alcuni anche con prognosi fra i 20/30 giorni.

Record agli incidenti domestici, anche se in lieve flessione rispetto al 2019; 1661. Mentre 47 persone si sono rivolte al Ps per percosse: 15 le donne che hanno subito lesione.

