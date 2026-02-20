SAN MARINO Autorità di Vigilanza dei Consumatori, da gennaio al via le segnalazioni: “Più tutele e mercato più trasparente” Nella prima relazione dalla sua istituzione, l’organismo chiede anche un rafforzamento dei poteri per rendere più incisiva l’azione di vigilanza

Autorità di Vigilanza dei Consumatori, da gennaio al via le segnalazioni: “Più tutele e mercato più trasparente”.

Da gennaio i consumatori sammarinesi hanno un nuovo punto di riferimento istituzionale a cui rivolgersi in caso di pratiche commerciali scorrette. Dopo l’insediamento formale avvenuto il 2 ottobre 2025, l’Autorità di Vigilanza dei Consumatori entra ora nella fase operativa e si prepara a esaminare le prime segnalazioni già pervenute all’Ufficio Attività Economiche. La prima relazione annuale sull’attività svolta nel 2025, presentata ai sensi del Decreto Delegato n. 206 del 20 dicembre 2024, segna di fatto il passaggio dalla fase costitutiva a quella concreta di vigilanza.

Nei primi tre mesi di attività il Collegio si è concentrato sulla definizione delle regole interne: il 15 dicembre sono stati approvati sia il Regolamento sull’organizzazione e funzionamento dell’Autorità sia quello sulle procedure istruttorie, strumenti necessari per disciplinare struttura, competenze e modalità di intervento. Dal gennaio 2026, dunque, l’Autorità potrà avviare formalmente le istruttorie sulle presunte illiceità commerciali. Un passaggio che segna l’avvio di un’esperienza del tutto nuova per la Repubblica di San Marino, dove finora non esisteva un organismo indipendente con poteri specifici di vigilanza in materia consumeristica.

“L’obiettivo è garantire un elevato livello di protezione ai cittadini e rafforzare la fiducia nel mercato”, afferma la Presidente, Avv. Roberta Frascione nella relazione. “Un sistema di regole chiaro ed efficace tutela i consumatori ma, allo stesso tempo, favorisce anche la prosperità delle imprese corrette”. La relazione evidenzia come il nuovo impianto normativo, a partire dal Decreto n. 160 del 2024, abbia profondamente rinnovato la disciplina a tutela dei consumatori, allineandola ai principi europei e rafforzando la credibilità del sistema sammarinese anche nei rapporti commerciali con l’estero e nelle vendite online.

Accanto all’avvio delle attività istruttorie, l’Autorità guarda già a un possibile rafforzamento dei propri strumenti. Nella relazione si sottolinea infatti l’opportunità di valutare un ampliamento dei poteri decisionali, introducendo istituti come la “moral suasion” – inviti formali a regolarizzare spontaneamente comportamenti scorretti – e la possibilità di accettare impegni volontari da parte degli operatori economici, in alternativa alla sanzione. Si tratta di strumenti già utilizzati in altri ordinamenti, che consentirebbero di intervenire in modo rapido ed efficace, ottenendo il riallineamento delle condotte senza necessariamente arrivare a provvedimenti sanzionatori.

Una prospettiva che l’Autorità affida alla valutazione del legislatore, in un’ottica di collaborazione istituzionale. Proprio la cooperazione rappresenta uno degli assi portanti dell’attività futura. È previsto l’avvio di un dialogo con la Banca Centrale e con l’Autorità ICT per definire protocolli d’intesa che evitino sovrapposizioni di competenze e rendano più efficace la tutela nei settori più complessi, come quello finanziario e digitale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: