Autorità garante per la privacy di San Marino riconosciuta a livello internazionale

Il convegno a Domagnano e Nicola Fabiano

“Accesso civico e tutela della privacy” è il titolo del corso rivolto a dirigenti e funzionari del settore pubblico allargato organizzato questa mattina alla Sala Montelupo di Domagnano. L'incontro ha preso in analisi il sottile confine fra trasparenza della PA e tutela dei dati personali dell'utenza, valutando anche i profili di responsabilità del funzionario pubblico. Inoltre ha dato il via materiale al protocollo d'intesa e collaborazione tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione italiana e la direzione delle funzione pubblica sammarinese.

Questa mattina inoltre a Tirana dove è in corso la 41° conferenza internazionale per la protezione dei dati è stata ufficialmente riconosciuta l'Autorità Garante Sammarinese, rappresentata dal presidente Nicola Fabiano: “Essere stati ammessi in questo organismo – evidenzia – rappresenta un grande traguardo e un opportunità di confronto con i garanti di tutto il mondo”.

Nel servizio l'intervista a Marcello Buscema (docente della SNA e Presidente Vicario del Tribunale di Velletri)