Autorità per l'energia: "Molto probabile ritorno di tariffa fissa per gas ed elettricità" La decisione nella riunione del 17 aprile. In caso di approvazione, ci sarà tempo per sottoscrivere la tariffa fissa fino a fine aprile. Validità dal 1 maggio per 12 mesi.

Autorità per l'energia: "Molto probabile ritorno di tariffa fissa per gas ed elettricità".

La situazione in Medio Oriente si riflette anche sulla quotidianità di San Marino. Mentre in Italia si parla di oltre 5 milioni di cittadini esposti a una povertà energetica, sul Titano le istituzioni lavorano a strumenti per dare maggiore stabilità e prevedibilità dei prezzi.

E' molto probabile la reintroduzione della tariffa fissa per gas ed elettricità. A chiederlo è l'Aass e la Segreteria di Stato competente, mentre a valutare sarà l'Autorità per l'energia che, interpellata da San Marino Rtv, si è detta molto propensa. La decisione nella riunione fissata per il 17 aprile.

In caso di approvazione, ci sarà tempo per sottoscrivere la tariffa fissa già dal giorno dopo fino a fine aprile. Avrà validità dal 1 maggio per 12 mesi. Presumibilmente, il costo sarà più alto delle ultime introdotte.



Le istituzioni da giorni assicurano che la situazione rimane sotto controllo e "il sistema energetico del Paese risulta ben presidiato a tutela di imprese e famiglie”, ha assicurato il segretario Alessandro Bevitori con delega all’AASS, mentre il titolare delle Finanze, Marco Gatti, ha detto che il contesto è “in evoluzione ma il sistema Paese dispone di liquidità e strumenti per affrontarlo con equilibrio e responsabilità”. Il direttore generale dell’Aass Marcello Forcellini ha confermato l’impegno dell’azienda a monitorare in modo continuo lo scenario e adottare ogni misura necessaria per garantire stabilità e sicurezza.

A San Marino resta attivo fino al 30 aprile lo sconto sui carburanti, che porta il rimborso Smac a 20 centesimi al litro, mantenendo un vantaggio competitivo rispetto all’Italia.

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