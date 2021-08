Autostrade: giornata da bollino rosso, fino a 6 chilometri di coda su A14 per incidente

Una giornata da bollino rosso per chi si è messo in viaggio in queste ore. Partenze per le vacanze e rientri stanno pesantemente incidendo sul traffico autostradale italiano. Dal sito della società autostrade, infatti, sono diverse le criticità sia a nord che sud del Paese. Si è arrivati fino a 6 chilometri di coda tra Rimini Nord e Rimini Sud causa incidente, che ora è stato risolto, consentendo la ripresa della circolazione. Code a tratti anche tra Cattolica e Rimini Nord per traffico intenso.

