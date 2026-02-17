POST - COMMISSIONI Aviosuperficie, Comitato Civico Torraccia alla politica: "Poche idee ma confuse" "prestito saudita naufragato", resta il timore che si prosegua con lavori e spese pubbliche senza una visione strategica complessiva

Aviosuperficie, Comitato Civico Torraccia alla politica: "Poche idee ma confuse".

"Desumiamo che il tanto sbandierato e convenientissimo prestito saudita sia definitivamente tramontato e questa è una buonissima notizia". Così il Comitato Civico Torraccia che torna - a bocce ferme – sull'esito del confronto sul futuro dell’aviosuperficie, nella riunione congiunta delle Commissioni Esteri e Finanze, denunciando confusione progettuale e scarso ascolto delle istanze dei residenti.

Secondo il Comitato, l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza mostra contraddizioni tra l’ipotesi di allungamento della pista a 900 metri e il consolidamento di quella attuale entro il 2027. Per i cittadini manca ancora un progetto dettagliato e una valutazione seria di costi, benefici e ricadute per il Paese. Positivo, invece, l’impegno a coinvolgere residenti e Giunta di Castello di Domagnano.

Resta forte, tuttavia, il timore che si prosegua con lavori e spese pubbliche senza una visione strategica complessiva. Pur ribadendo le proprie perplessità, il Comitato si dice comunque disponibile ad avviare fin da subito un confronto sul progetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: