SAN MARINO Aviosuperficie di Torraccia; il Comitato Civico chiede chiarezza. SdS Pedini Amati: "Intervento necessario in un paese evoluto" "In un incontro con il Segretario Gatti abbiamo chiesto aggiornamenti - scrive il Comitato - dopo un mese, nel silenzio più totale, è arrivata la dichiarazione di Pedini relativa al finanziamento saudita"

Continua a far discutere lo sviluppo dell'aviosuperficie di Torraccia. Nei giorni scorsi il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati ha annunciato che il finanziamento dall'Arabia Saudita per avviare i lavori può arrivare entro la fine dell'anno ad un tasso molto vantaggioso: l'1,5% per 18 anni.

Il Comitato Civico di Torraccia però chiede chiarezza : "Nell’ultimo incontro che abbiamo avuto con il Segretario alle Finanze Marco Gatti – affermano – avevamo chiesto aggiornamenti sullo stato delle manifestazioni di interesse a seguito dell’avviso internazionale esplorativo. Dopo un mese dall'incontro però, nel silenzio più totale, è arrivata la dichiarazione di Pedini relativa al finanziamento saudita”. “Vista la totale assenza di smentite o conferme - aggiunge il Comitato – chiediamo a questo punto quale sia la posizione ufficiale del Governo”.

“Il Comitato Civico di Torraccia – risponde Pedini Amati – vuole provare a dividere il Governo, ma deve partire da un fatto. Già anni fa l'esecutivo ha stanziato 3 milioni e mezzo per l'aviosuperficie e tutta San Marino e i cittadini sammarinesi hanno il diritto che l'opera si completi e si metta in sicurezza con una pista asfaltata e perché no, si allunghi come portata”. Questo è necessario in un paese evoluto, evidenzia Pedini: “Se tutte le volte non si può fare qualcosa perché gli abitanti del luogo vicino costituiscono un comitato allora in questo paese non dobbiamo fare più niente”.

Sugli investimenti sauditi aggiunge: “Gli Arabi ci danno un finanziamento per partire proprio dall'aviosuperficie. Se lo stato sammarinese dovesse utilizzare il debito pagherebbe il 7%, con il prestito dall'Arabia Saudita paghiamo invece l'1,5%. Nessuno stato sovrano ci ha mai dato un euro a un tasso del genere. Se vogliamo fare le polemiche su tutto continuiamo a farle, ma poi non pretendiamo di stare al passo con i tempi quando a livello infrastrutturale non si fanno nemmeno le cose minime”.

