VICEVERSA Aviosuperficie di Torraccia: venerdì l'incontro Comitato Civico e Segretario Canti Muro contro muro a Viceversa. Imminente l'avvio dei lavori di asfaltatura della pista

La convocazione dell'incontro di domani tra il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e il Comitato Civico Torraccia improvvisata durante la serata di martedì quando mezzi pesanti hanno raggiunto l'area dell'aviosuperficie per l'imminente avvio dei lavori di asfaltatura della pista, cosa che ha generato tensioni tra i cittadini ma con toni civili.

Episodio vissuto dal Comitato come un blitz, una provocazione, e ripercorso anche durante la puntata di ieri sera di Viceversa dalla portavoce Cristina Fiorini. Tra i problemi sollevati, il fatto di non avere mai visionato il progetto definitivo. “Finora – spiega Fiorini – quello che abbiamo visto è solo un disegno che non tiene conto di altre eventuali infrastrutture, tipologia di aerei, dei costi”.

Progetto di ampliamento dell'aviosuperficie di Torraccia che divide la popolazione. Chi non ha mai nascosto di crederci è il Segretario Federico Pedini Amati che ha prima fatto chiarezza sul progetto originario, quello già messo a bilancio con 3,5 milioni già stanziati, facendo poi un excursus della interlocuzioni con l'Arabia Saudita sfociate nella lettera di intenti per un prestito di 29 milioni di dollari a tasso dell'1,5% destinati alla costruzione della “nuova aviosuperficie”.

In cambio di che cosa? “Ci hanno chiesto il voto per l'Expo, - risponde il Segretario - ma abbiamo detto a chiare lettere che da parte nostra andrà in primis all'Italia. Qualora si ritirasse? E' aperto un ragionamento tra Arabia Saudita e Corea del Sud”.

