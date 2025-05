SAN MARINO Avvelenamenti di cani a Fiorentino: USL e UCS al fianco dei cittadini Chiesto un incontro formale con il Segretario di Stato per affrontare l’emergenza e garantire sicurezza, prevenzione e trasparenza

Avvelenamenti di cani a Fiorentino: USL e UCS al fianco dei cittadini.

Negli ultimi giorni, USL e UCS hanno accolto una delegazione di cittadini sconvolti dai recenti episodi di avvelenamento di cani a Fiorentino. Una vicenda che non riguarda solo la tutela animale, ma anche la sicurezza di famiglie, lavoratori e consumatori. Le testimonianze raccolte parlano di parchi vuoti, bambini costretti a rinunciare al gioco e proprietari di animali preoccupati.

USL e UCS hanno chiesto un incontro formale al Segretario di Stato per il Territorio, che ha subito condiviso l’urgenza del problema e l’importanza di attuare misure concrete di prevenzione, oltre alla bonifica già in corso. “La sicurezza dei cittadini non è un principio astratto, ma una responsabilità quotidiana”, ha dichiarato il Segretario Generale Francesca Busignani. Le associazioni seguiranno da vicino ogni sviluppo, affinché episodi simili non si ripetano mai più.

