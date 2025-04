AVVISI Avvelenamento cani, l’ISS ringrazia gli attori coinvolti per l’attività tempestiva Sette i cani colpiti da esche avvelenate a Fiorentino, uno deceduto. Attivati subito controlli, bonifica e analisi tossicologiche.

Dopo la segnalazione di avvelenamento di alcuni cani a Fiorentino, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, tramite la UOC Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare, è intervenuto tempestivamente per coordinare le attività di indagine e prevenzione. I sopralluoghi, effettuati insieme alle Guardie Ecologiche dell’UGRAA, hanno permesso di rinvenire esche avvelenate in varie zone del Castello di Fiorentino, in particolare tra via Vascone, Passetto, delle Volte e Spolentini, ma anche nelle aree limitrofe.

Il materiale trovato – composto da grasso di prosciutto, cotenna e croste di formaggio – è stato prelevato insieme al contenuto gastrico dei cani colpiti e al corpo dell’animale deceduto. Tutti i campioni sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, sede di Pesaro, per esami tossicologici e autoptici.

I cani avvelenati hanno manifestato sintomi gravi come vomito incoercibile e diarrea. Per precauzione, l’area è stata transennata e segnalata con cartelli di avviso. Informato anche il personale della vicina scuola.

L’ISS, in una nota, ringrazia Forze dell’Ordine, Guardie Ecologiche, servizi pubblici e l’Associazione Protezione Animali Sammarinese per l’intervento rapido ed efficace a tutela della salute pubblica e degli animali.

