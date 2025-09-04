Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino

È partita ufficialmente la raccolta firme a sostegno del progetto di legge di iniziativa popolare “Disposizioni in favore delle persone affette da Fibromialgia o sindrome Fibromialgica”, promosso dall’Associazione “La Fibromialgia a San Marino”.

La proposta mira al riconoscimento della Fibromialgia come malattia cronica e invalidante, con l’obiettivo di inserire la patologia nei livelli essenziali di assistenza, attivare percorsi di diagnosi e cura presso l’ISS, istituire un Registro Nazionale e promuovere ricerca, formazione e sensibilizzazione.

Un passaggio importante riguarda anche la tutela in ambito lavorativo, attraverso il riconoscimento delle limitazioni e il diritto al lavoro agile per chi convive con questa sindrome dolorosa e invalidante. I cittadini sammarinesi possono sottoscrivere la proposta presso i punti di raccolta firme che saranno comunicati dall’Associazione nei prossimi giorni.







