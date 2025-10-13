TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:48 Riforma Igr, sindacati: "Ancora lontano l'obiettivo della progressività delle quote Smac" 18:44 Riforma Igr: dalla Segreteria Finanze proiezioni aggiornate e rassicurazioni a lavoratori e pensionati 18:41 Lazzari e Giacopetti ribaltano l'Osteria Grande. Prima vittoria per il Pietracuta. 18:15 Fine vita: Lectio Magistralis di Stefano Canestrari, l'Associazione Emma Rossi tiene vivo il dibattito nel Paese 17:54 “La vita è un Luna Park 3”: torna in scena il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli 17:33 Multiverso: algoritmi di traverso 16:34 Nessuna truffa del cartellino: in appello tutti assolti 14:54 Asdos dona uno strumento di diagnostica contro i tumori al seno 13:01 Futsal, Campionato Sammarinese: manita Virtus sul Cosmos 12:56 Elezioni Giunte: la Commissione Elettorale conferma la validità delle liste presentate
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Avviso candidature Collegio sindacale di San Marino RTV S.p.A.

13 ott 2025
Avviso candidature Collegio sindacale di San Marino RTV S.p.A.

In vista della designazione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. di due componenti del Collegio sindacale di San Marino RTV S.p.A. per il prossimo mandato triennale, uno dei quali dovrà essere residente nella Repubblica di San Marino, si invitano i professionisti interessati a presentare la propria candidatura entro il 20 ottobre 2025. Le domande, corredate di curriculum vitae completo dei dati relativi alla residenza e alle cariche sociali in corso e pregresse, dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo raispa@postacertificata.rai.it.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità