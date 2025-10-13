RAI
Avviso candidature Collegio sindacale di San Marino RTV S.p.A.
In vista della designazione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. di due componenti del Collegio sindacale di San Marino RTV S.p.A. per il prossimo mandato triennale, uno dei quali dovrà essere residente nella Repubblica di San Marino, si invitano i professionisti interessati a presentare la propria candidatura entro il 20 ottobre 2025. Le domande, corredate di curriculum vitae completo dei dati relativi alla residenza e alle cariche sociali in corso e pregresse, dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo raispa@postacertificata.rai.it.
