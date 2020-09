Avvocati in agitazione: nel pomeriggio si riunisce il Direttivo dell'Ordine

L'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino ha deliberato ieri l'astensione dalle udienze penali a partire dal prossimo 10 settembre come forma di protesta per lo stato della Giustizia e la situazione in Tribunale. Da quel giorno, quindi, non sarà possibile celebrare i processi penali. Nel primo pomeriggio il Consiglio Direttivo dell'Ordine, presieduto dall'avvocato Maria Selva, terrà una riunione ed è atteso un comunicato nel quale verranno dettagliate le modalità dell'agitazione, le ragioni che l'hanno generata e gli obiettivi.