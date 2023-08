SAN MARINO Azienda dei Servizi: dal 4 settembre lavori di ampliamento, accessi ridotti

Azienda dei Servizi: dal 4 settembre lavori di ampliamento, accessi ridotti.

Il 4 settembre saranno avviati i lavori di ammodernamento della sede amministrativa di via Andrea di Superchio,16 a Cailungo quindi dal 30 agosto l’ingresso principale dell'Azienda dei Servizi sarà chiuso. Contestualmente verrà modificato l’accesso dedicato agli utenti e sarà limitato lo spazio fruibile per l’accoglienza. "I lavori - spiega AASS in una nota - consentiranno di rendere più confortevoli e funzionali le aree di accoglienza e gli spazi degli sportelli dedicati all’utenza".

Nei prossimi mesi e fino al termine dei lavori, per chi vorrà avere chiarimenti sulla fatturazione o per nuovi contratti, considerati gli spazi limitati a disposizione, sarà preferibile il contatto telefonico o via posta elettronica. Inoltre per tutto il mese di ottobre, non sarà possibile accogliere utenti con disabilità motorie.

Per agevolare gli utenti L'azienda di Stato ricorda che tutti gli uffici sono raggiungibili allo 0549 883700. L’Ufficio Fatturazione dalle10.30 alle ore 12.30 e all’indirizzo di posta elettronica ufficio.fatturazione@aass.sm. L’ufficio Commerciale per attivazione, volture e subentri dei contratti è raggiungile telefonicamente dalle ore dalle 8.30 alle 12.30 e all’indirizzo di posta elettronica commerciale@aass.sm. Per gli Uffici Commerciale e Cassa ci si può presentare in sede, ma meglio prenotare tramite l’applicativo Book PA per garantire la precedenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: