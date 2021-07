Azienda leader nell'analisi del genoma umano pronta ad insediarsi a San Marino

San Marino punta a diventare il primo Stato al mondo ad applicare la medicina predittiva a tutta la popolazione. In autunno si insedierà in territorio un'importante società, leader mondiale nell’analisi completa del genoma umano, specializzata nella ricerca di patologie tumorali, metaboliche e malattie rare sulla base del “corredo genetico”. Investirà circa 20 milioni di euro per costruire i suoi laboratori sul Titano. Il progetto prevede la mappatura dell'intero paese, punto di partenza per una medicina personalizzata, volta a ridurre in futuro la spesa sanitaria proprio grazie ad una prevenzione mirata. Perché, ci si chiede, tanto interesse verso la Repubblica? “Ad esempio per il ritorno d'immagine derivante da pubblicazioni scientifiche su larga scala”, spiegano addetti ai lavori. Ad interessare anche la storia genetica della popolazione sammarinese, con intere generazioni rimaste a vivere in territorio. In base alla predisposizione andranno applicati – in un contesto di prevenzione – tutti gli aspetti legati alle abitudini di vita, a partire dall'alimentazione, con la classe medica chiamata ad una formazione specifica.







La sperimentazione dovrà avvenire nel rispetto dei canoni previsti dal nostro comitato di bioetica: prima di approvarla, verrà avviato un attento percorso, che tenga anche conto di privacy e proprietà dei dati. Guardando al futuro, un'occasione per San Marino di aumentare la propria attrattività, soprattutto nell'ottica di una rete oncologica, con il punto di forza della farmacia internazionale. Senza dimenticare la grande visibilità “che ci porrebbe – dice Ciavatta - al centro del futuro della medicina”. Lo hanno già fatto Islanda ed Inghilterra. Noi saremmo il primo Stato ad applicarlo a tutto il paese. A gestire con il suo staff lo studio sammarinese, il professionista che ha curato la ricerca oltremanica. “Con lui lavoreranno grandi multinazionali nell'ambito di genetica, apparecchiature medicali, farmaceutica” – spiega il Direttore dell'Authority Claudio Muccioli, che rimarca l'opportunità per i cittadini sammarinesi di accedere in casa a diagnosi che guardano al futuro della salute. L'obiettivo è di rendere, per loro, il servizio gratuito. La società, come dicevamo, coprirà l'intero investimento e uno dei soci, Andrea Riposati, neo vincitore di un importante premio per aver contribuito all’affermazione dell’Italia in un settore all’avanguardia, ha già incontrato in diverse occasioni sia il Segretario che l'Authority e tornerà tra qualche settimana a San Marino per una relazione all'Ambasciata d'Italia.