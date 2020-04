Azienda romagnola coinvolta dei lavori di allestimento del nuovo ospedale di emergenza in zona Fiera a Milano

L’azienda forlivese Farolfi Arredamenti si occuperà della realizzazione di quindici cucine di reparto, ad uso dei medici e del personale infermieristico, nel nuovo ospedale in costruzione in un’area della Fiera di Milano abbandonata, sulla quale sorgerà un centro di assistenza dotato di duecento posti letto, soprattutto di terapia intensiva.

I lavori, partiti alla fine di marzo, procedono alacremente per far sì che la struttura possa essere operativa il prima possibile. Entro la fine della settimana le prime quattro cucine dovranno essere prodotte, consegnate e montate sul posto. Per lavorare in questo periodo di restrizioni, l’azienda ha chiesto un’autorizzazione straordinaria al Comune di Forlì.