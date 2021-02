TURISMO Azienda sammarinese rileva un'agenzia viaggi del territorio: "Un messaggio positivo in questo momento di difficoltà"

Una scelta controcorrente per dimostrare la vicinanza al territorio e la passione per un settore in difficoltà ma che vuole ripartire. Sono stati questi alcuni dei motivi che hanno spinto un'azienda sammarinese a rilevare un'agenzia viaggi del territorio. La recente pandemia, spiegano, ha colpito molto duramente tutto il mondo del turismo ma crediamo in una ripresa nel breve periodo e nella possibilità di ritornare a viaggiare. "La nostra scelta potrebbe sembrare folle perché il turismo in questo momento è totalmente fermo - spiega Roberta Manzoni, tour operator - ma abbiamo deciso di puntare a un rilancio del settore dando un messaggio positivo".

San Marino è uno stato che ha tanto da offrire sotto l'aspetto turistico e sono già diversi i progetti in programma. "Il territorio sammarinese - aggiunge Roberta Manzoni - è ricco di potenzialità e peculiarità che vanno valorizzate e questo è il nostro intento".

Nel servizio l'intervista a Roberta Manzoni (Tour operator AC&D Solutions)

