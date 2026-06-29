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Azienda Servizi, in arrivo l'app e il nuovo sito web

Il Cda dell'Aass ha stanziato 24.900 euro. Già attivata la licitazione privata per individuare l'azienda che realizzerà le opere

di Davide Giardi
29 giu 2026
Il sito dell'Aass come appare oggi
Il sito dell'Aass come appare oggi

L'Azienda Autonoma di Stato per il Servizi Pubblici avrà presto un nuovo sito internet e una app per smartphone, adeguandosi così alle principali multiutility italiane. La decisione è stata assunta dal Cda dell'Azienda guidato da Renzo Giardi nella seduta del 18 giugno, in cui è stato evidenziato che la richiesta arriva dal Servizio Informatica. Per scegliere l'azienda che realizzerà le opere è stata attivata una licitazione privata, ovvero una procedura di gara a partecipazione limitata. In questo caso la legge prevede che il committente pubblico posso selezionare e invitare a partecipare almeno tre aziende del settore che ritiene idonee. L'importo stanziato complessivamente è di 24.900 euro.





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