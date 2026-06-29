TECNOLOGIA Azienda Servizi, in arrivo l'app e il nuovo sito web Il Cda dell'Aass ha stanziato 24.900 euro. Già attivata la licitazione privata per individuare l'azienda che realizzerà le opere

Azienda Servizi, in arrivo l'app e il nuovo sito web.

L'Azienda Autonoma di Stato per il Servizi Pubblici avrà presto un nuovo sito internet e una app per smartphone, adeguandosi così alle principali multiutility italiane. La decisione è stata assunta dal Cda dell'Azienda guidato da Renzo Giardi nella seduta del 18 giugno, in cui è stato evidenziato che la richiesta arriva dal Servizio Informatica. Per scegliere l'azienda che realizzerà le opere è stata attivata una licitazione privata, ovvero una procedura di gara a partecipazione limitata. In questo caso la legge prevede che il committente pubblico posso selezionare e invitare a partecipare almeno tre aziende del settore che ritiene idonee. L'importo stanziato complessivamente è di 24.900 euro.

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