L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che le piogge degli ultimi giorni hanno consentito di ripristinare condizioni di sicurezza per l’approvvigionamento idrico in territorio. La Segreteria di Stato competente, con Ordinanza n. 2 del 21/09/2022, ha pertanto revocato lo stato di emergenza idrica. L'Aass invita comunque cittadini ed imprese a utilizzare in maniera consapevole le risorse idriche evitando ogni spreco.