SAN MARINO Balestrieri: presentata l'edizione 2024 del Torneo dei Castelli In programma sabato 18 maggio, dalle ore 16:00, alla Cava dei Balestrieri

Tradizione, storia e cultura: il Torneo dei Castelli non è solo competizione, ma molto di più. A Palazzo Pubblico presentata l'edizione 2024, in programma sabato 18 maggio alla Cava dei Balestrieri. Presenti i Segretari di Stato alla Cultura e Interni, Andrea Belluzzi e Gian Nicola Berti, insieme al presidente della Federazione Balestrieri Sammarinesi Stefano Ugolini e Marino Rossi in rappresentanza della SUMS.

Nato nel 1976, il torneo vede i nove castelli della Repubblica contendersi il prezioso trofeo in argento. Ad aggiudicarsi l'ultima edizione Fiorentino. Importante obiettivo di questo torneo e della federazione balestrieri è anche diffondere, dentro e fuori territorio, la storia e cultura sammarinese.

Nel servizio l'intervista a Stefano Ugolini (Presidente Federazione Balestrieri Sammarinesi)

