Ballo a San Marino: annunciato un nuovo evento il 18 settembre, all'aperto e con protocolli sanitari

San Marino si prepara ad un altro grande evento per ballare all'aria aperta: il 18 settembre è il programma una serata in collaborazione con il Musica di Riccione, in concomitanza con la Moto GP, come avvenuto lo scorso anno con "Musica e motori". E' la seconda data di questa stagione estiva, dopo l'evento test "The vibe is on". Saranno riproposti gli stessi protocolli di sicurezza per l'accesso all'area: vaccinazione, tampone o certificato di avvenuta guarigione dal Covid. Al momento, non si hanno ancora dettagli sul luogo. E non è escluso che venga aggiunto un evento 'intermedio' a fine luglio. Per quello di settembre, si punta ad avere un importante dj, ma nessun dettaglio trapela dagli organizzatori. Il segretario al Turismo Pedini Amati risponde, poi, allo polemiche sulla serata di fine giugno, ribadendo che al momento non risulta alcun contagio e che l'ordine pubblico è stato garantito.

Nel video, le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo) e a Tito Pinton (titolare Musica Riccione)