Balneari, l'Ue respinge la bozza del decreto Salvini, l'Emilia-Romagna: "Il settore è senza riferimenti"

L'intervento della Commissione europea lascia malumori tra gli operatori balneari. La proposta di legge italiana vuole stabilire una compensazione dal nuovo al vecchio concessionario della spiaggia. Le concessioni degli stabilimenti balneari saranno messe al bando dal 30 giugno 2027. L'Emilia-Romagna chiede al governo di convocare le Regioni e gli enti locali, perché, sostiene la giunta, "dopo la lettera della commissione europea il settore è senza riferimenti".

"Un danno economico e sociale per le famiglie che vivono grazie agli stabilimenti, a cui si aggiunge anche un danno d'immagine pubblica", commenta Marco Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali.

"Non riconoscere il valore dell'impresa presuppone che il concessionario uscente alla scadenza della concessione porti via tutto, quindi abbatta cabine, servizi, parchi giochi, vasche idromassaggio, palestre, tutti i servizi a cui la clientela attuale è abituata", sostiene Vanni. "Per costruire in spiaggia ci vogliono uno o due anni in condizioni normali, immaginate in una condizione in cui ci fossero 450 stabilimenti balneari da riassegnare e riautorizzare dal punto di vista edilizio, ambientale, doganale, demaniale. I tempi sarebbero lunghissimi e questo creerebbe un disservizio, un danno economico alla collettività", spiega il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali.

Per Bruxelles, la via percorribile è quella della negoziazione privata tra vecchi e nuovi concessionari, senza l'intervento diretto dello Stato.

"Questo è uno spiraglio che rimane, su cui lavoreremo con gli altri sindacati a livello nazionale e con il ministero, perché è l'ambito in cui si può in qualche modo aggirare il problema nel rivalutare i beni amovibili, con un accordo pattuito con le amministrazioni che dovrebbero mettere a bando questa opzione e il concessionario subentrante, proprio per non avere il danno economico del dover ricostruire nell'immediato lo stabilimento balneare ma acquisendo dal vecchio concessionario le strutture in questione", conclude Vanni.

Il Ministero del Turismo deve rivedere il decreto e allinearsi alle norme europee in tempi brevi. Dal 2020 l'Italia è sotto procedura d'infrazione per aver violato la direttiva Bolkestein. Si prospetta il rischio di sanzioni pecuniarie, che partirebbero da 110 milioni di euro.