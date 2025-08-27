Balneazione in Romagna, stop temporaneo in 17 tratti dopo i temporali: ecco dove

A causa dei forti temporali che nel fine settimana hanno colpito la riviera – in particolare nel ravennate, nel forlivese-cesenate e nel riminese – con un notevole afflusso dai corsi d’acqua e l’attivazione degli scolmatori, con conseguente riversamento a mare del troppo pieno, sono scattati alcuni divieti temporanei di balneazione.

Dai campionamenti delle acque marine eseguiti lunedì 25 agosto lungo tutta la costa dell’Emilia-Romagna, come previsto dal calendario della stagione balneare, su 98 tratti monitorati 81 sono risultati conformi ai limiti di legge e quindi balneabili. Nei restanti 17, invece, si è registrato un superamento dei parametri microbiologici, fenomeno che solitamente rientra in tempi rapidi.

Tutti i tratti in provincia di Ferrara risultano nella norma. Superamenti si sono registrati:

Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)

Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)





Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)

Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)

Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)

Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)





Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)

Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)

Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)

Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)





Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)





Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)



Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)



Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)

Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)







Nei tratti segnalati i sindaci emaneranno ordinanze di non balneabilità fino al ripristino delle condizioni ottimali. Le analisi saranno ripetute nei prossimi giorni.







