Balneazione in Romagna, stop temporaneo in 17 tratti dopo i temporali: ecco dove
Stop ai bagni in diversi punti anche tra Rimini, Riccione e Cattolica dopo le forti piogge
A causa dei forti temporali che nel fine settimana hanno colpito la riviera – in particolare nel ravennate, nel forlivese-cesenate e nel riminese – con un notevole afflusso dai corsi d’acqua e l’attivazione degli scolmatori, con conseguente riversamento a mare del troppo pieno, sono scattati alcuni divieti temporanei di balneazione.
Dai campionamenti delle acque marine eseguiti lunedì 25 agosto lungo tutta la costa dell’Emilia-Romagna, come previsto dal calendario della stagione balneare, su 98 tratti monitorati 81 sono risultati conformi ai limiti di legge e quindi balneabili. Nei restanti 17, invece, si è registrato un superamento dei parametri microbiologici, fenomeno che solitamente rientra in tempi rapidi.
Tutti i tratti in provincia di Ferrara risultano nella norma. Superamenti si sono registrati:
Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)
Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)
Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)
Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)
Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)
Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)
Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)
Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)
Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)
Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)
Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)
Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)
Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)
Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)
Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)
Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)
Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)
Nei tratti segnalati i sindaci emaneranno ordinanze di non balneabilità fino al ripristino delle condizioni ottimali. Le analisi saranno ripetute nei prossimi giorni.
