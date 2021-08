CORONAVIRUS Balzo dei contagi a San Marino: 61 i positivi totali Diciannove in più nelle ultime 24 ore. In Italia l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro preoccupa i sindacati: "Non sia strumento di discriminazione"

Arrivano a 61 i positivi a San Marino, 19 quelli rilevati da ieri, sono per lo più i contatti stretti delle persone già trovate positive nei giorni scorsi, con l'attività di tracciamento. Sei i guariti. Resta un solo ricoverato, e 3 sempre fuori territorio. In Italia conto alla rovescia per l'uso obbligatorio del Green Pass, da venerdì. Ieri i sindacati hanno incontrato il presidente del Consiglio per discutere dell'uso estensivo del certificato anche sui luoghi di lavoro, ma i rappresentanti dei lavoratori hanno qualche perplessità.

Secondo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen il 60% degli europei è ora pienamente immunizzato. Per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quello che è accaduto ieri al Centro elaborazione dati è “un atto terroristico” di enorme gravità, e sarebbe partito dall'Est Europa. A causa dell'attacco hacker, sono arrivati dati incompleti anche sui contagi del giorno.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: