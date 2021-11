CORONAVIRUS Balzo dei contagi a San Marino: 90 casi attivi, è il numero più alto di quest'ultima ondata In Italia peggiorano l'incidenza settimanale e l'indice Rt di trasmissibilità

Balzo in avanti dei contagi a San Marino, sono 90, finora è il dato più alto di quest'ultima ondata. I nuovi positivi sono 16, che portano a 90 il numero dei casi attivi in territorio, di cui 86 seguiti a casa e 4 ricoverati in ospedale in isolamento. Appena 4 i guariti da ieri. In Italia non va meglio, l'incidenza settimanale dei contagi continua ad aumentare: secondo il monitoraggio della cabina di regia è arrivata a 78 per 100mila abitanti, contro i 53 della scorsa settimana, ed anche l'indice Rt di trasmissibilità è pari a 1,21, in aumento da sette giorni fa quando era a 1,15. Sale anche il livello di occupazione dei posti letto ospedalieri per Covid, e in terapia intensiva è al 4,4% contro il 4% di una settimana fa.

Venti Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato, il Friuli Venezia Giulia è ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Il governo olandese dovrebbe ufficializzare oggi l'entrata in vigore di un lockdown moderato, per tre settimane. Negozi, ristoranti e caffè dovrebbero chiudere i battenti dalle 19, mentre in casa non potrebbero essere accolte più di 4 persone. Il telelavoro sarà generalizzato. I nuovi casi di ieri erano stati 16.300. Picco di casi anche in Belgio, 42% in più in una settimana, mentre i ricoveri sono aumentati del 20%. Il periodo di vacanze autunnali avrebbe inciso sull'impennata dei casi.

