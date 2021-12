Balzo dei contagi in Repubblica, cresce la preoccupazione per l'ospedale

Continuano a salire i contagi sul Titano, nelle ultime 24 ore sono 90 i positivi rilevati e 4 i nuovi ricoveri. 875 i positivi attivi e salgono 29 le ospedalizzazioni totali di cui 7 in terapia intensiva e 22 in isolamento. Proprio il reparto di isolamento è molto vicino alla saturazione: “La situazione inizia ad essere allarmante” sottolinea il direttore generale Sergio Rabini.

Oggi si è riunito anche il gruppo per le emergenze che ha analizzato i dati sulla pandemia ed i possibili interventi da mettere in campo. L'ISS inoltre in collaborazione con la Protezione Civile ha potenziato il servizio “Info covid” consentendo di ricevere informazioni in merito alla maggior parte delle problematiche relative al covid e i servizi disponibili.

In Italia nuovo record di contagi sono oltre 44.500 (44.595) quelli nelle ultime 24 ore a fronte di più di 900.000 tamponi. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento e sono 1.023 i pazienti in terapia intensiva, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite; 168 i decessi. Dati comunque più bassi rispetto al 2020 quanto i ricoveri in intensiva erano oltre 3.000 e nei reparti ordinari più di 30.000, 8.700 oggi. La cabina di regia a Palazzo Chigi ipotizza una riduzione a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio, del green pass ed obbligo di mascherine anche all'aperto.

Nel video le interviste a Sergio Rabini, direttore generale Iss e Claudio Muccioli, direttore authority sanitaria