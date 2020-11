Balzo in avanti dei contagi a San Marino, +38 ma su numero record di tamponi effettuati

Impennata di casi di positività al virus in Repubblica rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. 38 in più a fronte però di 286 tamponi effettuati, il numero più alto finora. Salgono a 9 i ricoveri: 8 in Ospedale, di cui: 5 si trovano nelle stanze di isolamento in Medicina, 1 minore nel reparto di Pediatria e 2 in Terapia Intensiva, con un quadro polmonare severo in supporto respiratorio. Una terza persona è stata sottoposta a tampone questa mattina e anch'essa si trova in Terapia Intensiva. L'incremento dei ricoveri ha reso necessario riaprire il reparto Covid dove verranno trasferiti i pazienti attualmente ricoverati in Medicina. Ad oggi i guariti sono 754. 239 le persone seguite a domicilio. Dall'inizio della pandemia si contano 1.043 casi.