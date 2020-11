Balzo in avanti dei contagi a San Marino, riapre il reparto Covid in Ospedale

Aumenta il numero dei contagi a San Marino: ieri 38 nuovi positivi, su 286 tamponi, con una percentuale di nuovi casi rispetto agli esami al 13,29%. Parallelamente, 16 sono le persone guarite. Ma cresce il totale dei ricoverati. Nove i pazienti all'Ospedale: cinque nelle stanze di isolamento in Medicina, un minore in Pediatria e tre in Terapia intensiva. L'Iss comunica che è stata decisa la riapertura del reparto Covid dove saranno trasferiti i pazienti attualmente in Medicina. 239 i positivi ora in casa e 41 anni è l'età media dei contagiati. In quarantena domiciliare si trovano invece 208 soggetti, tra i quali due rappresentanti delle forze dell'ordine.





Sul territorio, prosegue l'impegno dei corpi di polizia nei controlli per il rispetto delle regole. Ad oggi la Polizia Civile ha eseguito 137 verifiche, incluse quelle in centri commerciali, palestre e centri di medicina estetica, con due sanzioni alle attività economiche e sei alle persone che non rispettavano le regole di distanziamento in auto o non indossavano la mascherina. Controlli anche su chi si sposta a piedi. Per il monitoraggio vengono impegnate dalle due alle tre pattuglie.

In merito agli spostamenti fuori confine, nessuna disposizione particolare per i sammarinesi se non quelle previste nei diversi territori italiani da raggiungere.

In campo politico, Repubblica Futura rende noto che “vari membri” del suo gruppo consiliare sono risultati positivi al Coronavirus. Sospesa l'iniziativa pubblica di domani sera in diretta Facebook sulla vicenda legata a Banca Cis.