DISABILITÀ Banca dati sulla disabilità, Attiva-Mente: "Bene ma rischio di un'impostazione troppo sanitaria" L'associazione commenta la delibera del Congresso di Stato che istituisce il gruppo di lavoro e lancia una serie di raccomandazioni. Non senza amarezza per l'assenza di persone con disabilità nel Gruppo

Banca dati sulla disabilità, Attiva-Mente: "Bene ma rischio di un'impostazione troppo sanitaria".

Bene la banca dati sulla disabilità, ma attenzione al metodo: l'associazione Attiva-Mente accoglie con favore — e con "un certo stupore" — la delibera del Congresso di Stato n.18 del 14 luglio che istituisce un Gruppo di lavoro per creare un sistema di raccolta dati sulle persone con disabilità, ma lancia una serie di raccomandazioni sul rischio di un'impostazione troppo sanitaria. Il nodo centrale sollevato dall'associazione riguarda quale concetto di disabilità si voglia misurare.

Attiva-Mente ricorda che la Convenzione ONU, ratificata anche da San Marino, afferma che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri." Una definizione che "supera una concezione prevalentemente medica della disabilità" e "sposta lo sguardo sull'interazione tra la persona e il contesto nel quale vive."

Il rischio, secondo Attiva-Mente, è che "una prevalente impostazione sanitaria finisca, anche involontariamente, per orientare ciò che viene osservato, classificato e considerato rilevante, costruendo una banca dati principalmente attorno a diagnosi, certificazioni, patologie, limitazioni funzionali, percentuali di invalidità."

Dati "certamente utili e necessari, ma da soli non sufficienti." L'associazione chiede anche dati comparativi: "Sapere quante persone con disabilità lavorano ha certamente un valore, ma ancora più utile è conoscere quanto il loro tasso di occupazione differisca da quello del resto della popolazione."

Resta infine lo "stupore" per l'assenza delle persone con disabilità nel Gruppo di lavoro: "Ancora una volta, in una decisione che riguarda direttamente le persone con disabilità, il loro coinvolgimento e quello delle organizzazioni che le rappresentano non sembra essere stato adeguatamente previsto", conclude l'associazione.

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