Banca di San Marino dona strumentazione a Pediatria e Oncologia

È il ricavato della Tombola di Natale, che Banca di San Marino sceglie di destinare all'ISS. Cerimonia di ringraziamento con i dei Vertici dell'Istituto e della Segreteria alla Sanità, Direttori di Dipartimento e Primari delle Unità destinatarie di nuova strumentazione sanitaria. Una poltrona di ultima generazione per l'Oncologia, un spirometro per la pediatria.

Ne spiega le funzioni il Primario, Laura Viola: “valutare la funzionalità respiratoria; diagnosi di asma; di bronchiolite purtroppo no, perché sono troppo piccoli per poter utilizzare lo strumento. E anche per quello che è l'attività sportiva dopo il Covid... i bimbi devono comunque fare una spirometria prima di avere un certificato di attività agonistica e non agonistica. Quindi è molto utile”.

Ed è il Primario dell'Oncologia a identificare il valore della strumentazione, guardando alla qualità della vita del paziente: “Il malato oncologico ovviamente subisce un trauma psicologico ed è indubbio che questo accada sempre. Bisogna rispettare i tempi, però anche l’aspetto dell'accoglienza. E questa donazione rientra in quest'ottica qui. L'aspetto anche cromatico, di trovarsi in ambienti poco angusti ed ambienti che riescono un po' a deospedalizzare la situazione. Credo che possano un vantaggio in termini proprio di qualità della vita che deve andare di passo ovviamente con l'efficacia e l'efficienza dei trattamenti".

Il Direttore Generale Francesco Bevere mette in rilievo non solo il valore tecnico, ma il significato del gesto “segno della fiducia che enti e cittadini ripongono nel lavoro di tutti i professionisti e personale dell'ISS”. “Strumenti all'avanguardia per cure migliori”: ringrazia così il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, per un'altra donazione rivolta in particolare all'oncologia, “punto cardine dell'Ospedale” – dice – ricordando le prospettive per il reparto, dall'arrivo del nuovo Primario e di uno specializzando, fino al progetto di ampliamento degli spazi.

Donazione che nasce dalla sensibilità del CDA e del Presidente di una Banca del territorio – rileva il Direttore Calvani, che non dimentica di ricordare la partecipazione della cittadinanza: “Banca di territorio vuol dire essere pronti a recepire i segnali che arrivano dal territorio – dice - in termini di contributo e di sensibilità alle esigenze del sociale, dell'ISS in questo caso. Però noi facciamo solo da tramite, nel senso che siamo una Banca che, essendo presente molto sul territorio con 2000 soci e 18.000 clienti, siamo pronti a recepire anche la generosità che i nostri clienti mettono sul tavolo”.

Nel video, le interviste a Laura Viola, Direttore UOC Pediatria; a Mario Nicolini, Direttore UOC di Oncologia e ad Aldo Calvani, Direttore Generale di Banca di San Marino