Banco Farmaceutico da Papa Francesco: “Vaccino anti-Covid universale, per tutti”

Fondazione Banco Farmaceutico in udienza dal Santo Padre, ieri. Da Papa Francesco sottolineato il pericolo della “globalizzazione della indifferenza”, davanti alle tante persone, bambini, che ancora nel mondo muoiono perché non possono avere accesso a quel farmaco o a quel vaccino che in altre regioni è invece disponibile. E alla globalizzazione dell’indifferenza chiede di opporre, con uno sforzo comune, la “globalizzazione della cura”, vale a dire, la possibilità di accesso a quei farmaci che potrebbero salvare tante vite per tutte le popolazioni”.

Presenti all’udienza anche Marina Corsi, delegata del Banco Farmaceutico per la Repubblica di San Marino, insieme alla dottoressa Micaela Santini, da anni volontaria della Fondazione sul Titano.

Papa Francesco guarda poi agli effetti della pandemia, con una crisi sanitaria correlata a quella economica, chiedendo di combattere la povertà farmaceutica con un’ampia diffusione dei nuovi vaccini: “Sarebbe triste – ha detto il Santo Padre – se nel fornire il vaccino si desse priorità ai più ricchi, o se il vaccino diventasse proprietà di questa o quella nazione. Dovrà essere universale, per tutti”.