Banco Farmaceutico: dal 10 al 16 febbraio tornano le giornate della Raccolta del Farmaco

Istituzioni e cittadini uniti nell'obiettivo della solidarietà. Tornano dal 10 al 16 febbraio le giornate di Raccolta del Farmaco: 16esima edizione in Repubblica, promossa da Fondazione Banco Farmaceutico e CdO, con il supporto dell'ISS, presentata ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, che hanno concesso il Loro Alto Patrocinio. Dalle farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore i farmaci da banco acquistati e donati dai cittadini convoglieranno alla Caritas diocesana e a Casa San Michele per essere poi distribuiti gratuitamente a sostegno di chi vive in condizioni di fragilità. Sabato 14 febbraio, giornata clou che vedrà impegnati circa 70 volontari, “una presenza essenziale”. “Nel 2024, oltre 2000 confezioni” – ricorda la Segreteria di Stato alla Sanità - la raccolta vede le farmacie Iss sempre ai primi posti della classifica italiana tra gli oltre 6000 esercizi aderenti, in virtù della grande sensibilità dei sammarinesi, chiamati anche stavolta ad aderire numerosi. "Per il 16º anno qui a San Marino e per il 26º anno in Italia. In realtà - commenta Francesco Di Molfetta, Delegato Nazionale Fondazione Banco Farmaceutico - è una raccolta importantissima perché in questa maniera potremo dare sollievo a tantissime persone povere che sono sotto il livello della povertà. Perché la povertà sanitaria oggi è un problema davvero drammatico. Perché l'uomo non è che soltanto deve nutrirsi o vestirsi, ma ha bisogno anche di curarsi e spesso i poveri rinunciano a curarsi. Questo non riguarda solo il farmaco, ma riguarda tutta la sanità in generale. Basti pensare all'approccio alle cure dentistiche dove le persone più povere non vanno più dal dentista perché i dentisti hanno costi altissimi ed è difficile trovare assistenza pubblica per le persone che hanno un problema di di denti. Questa cosa qui è dirompente, perché fa sì che il divario tra le persone povere e le persone ricche sia sempre maggiore, sia sempre maggiore e quindi diventa diventa insostenibile".

“Va oltre la semplice raccolta – fa notare anche il Direttore della UOC Farmaceutica, Rossano Riccardi – testimonia i valori su cui si fonda San Marino. Una risposta concreta a questa emergenza silenziosa”. “Un'onda di bene – gli fa eco Marina Corsi, delegata di zona del Banco Farmaceutico - che pervade” i tanti soggetti attivi in questo gesto di autentica generosità. "Qui - osserva Claudio Vagnini, Direttore Generale ISS - la raccolta è sentita e il valore che danno i cittadini a questa cosa è un valore alto, altissimo. Dopodiché il volontariato, la Caritas ci aiutano a ridistribuire questi farmaci su chi ne ha più bisogno e che magari non ha quella voce che serve per far capire i bisogni che ha".

“Un atto di alto civismo – conferma la Reggenza – che ci ricorda che la salute non è un privilegio di chi può permetterselo, ma un diritto fondamentale”. “La prova che la cura dell'altro è il farmaco più potente contro l'indifferenza”.

Nel video le interviste a Francesco Di Molfetta, Delegato Nazionale Fondazione Banco Farmaceutico e Claudio Vagnini, Direttore Generale ISS.