Banco farmaceutico: raggiunto uno dei migliori risultati di sempre.

Tredicesima edizione della giornata del farmaco che si conclude con un bilancio di forte solidarietà da parte dei sammarinesi. Sono state raccolte quasi 1.800 confezioni di medicinali, segnando uno dei migliori risultati di sempre. Il materiale raccolto è già in fase di consegna alla Caritas della Diocesi di San Marino - Montefeltro, dove per tutto l'anno farmacisti volontari si occuperanno della distribuzione.

I responsabili dell’iniziativa insieme alla Caritas hanno voluto fornire un ulteriore segnale di fratellanza in questo fine settimana, donando alla Croce Rossa sammarinese una quota di denaro pari a 2000 euro, per acquistare farmaci che saranno inviati come sostegno alle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

