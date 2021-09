Bandi pubblici a rinforzo dei tre Corpi di polizia e per attività informativa legata a spostamenti tra Stati in periodo Covid

Emessi due bandi pubblici: il primo riguarda la partecipazione al corso-concorso per il reclutamento per i gradi militari di Gendarme e Guardia e per il Profilo di Ruolo di Agente con prima assegnazione rispettivamente presso il Corpo della Gendarmeria, il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca ed il Corpo di Polizia Civile. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le 18:00 di lunedì 18 ottobre.

Il secondo bando riguarda la selezione pubblica di 2 laureati a stage di 5 mesi, prorogabili a 6, per attività informativa sulle procedure relative alla mobilità fra Stati nell'attuale periodo di emergenza sanitaria ed alla disciplina nazionale legata alle misure per il contrasto e la prevenzione dell’epidemia da Covid-19, nell’ambito del servizio “Viaggiare informati”. Scadenza domande: entro le 18:00 di giovedì 30 settembre.