Bando di selezione per giornalisti e tecnici: lunedì 27 ottobre si insedia la Commissione

Bando per il reclutamento di personale da inserire nell'area giornalistica e produttiva dell'Emittente Radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino: lunedì 27 ottobre si insedierà la Commissione Valutatrice per esaminare i candidati della doppia selezione.
La Commissione sarà così composta:
Presidente: Mario Morcellini, Professore emerito di Comunicazione e processi culturali presso La Sapienza Università di Roma
Membri della Commissione:
Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV
Per l'area giornalistica: Silvia Pelliccioni, Vicedirettrice testate di RTV
Per l'area tecnica: Matteo Bravi, Direttore di Produzione RTV
Coordinatrice di entrambe le commissioni: Alessandra Raschi, Responsabile Corporate RTV.
I lavori termineranno, come previsto da bando, venerdì 19 dicembre 2025, con pubblicazione della graduatoria lunedì 22 dicembre 2025.
Le prime assunzioni saranno previste entro il mese di gennaio 2026. La graduatoria rimarrà aperta per due anni.