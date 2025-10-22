TV LIVE ·
Bando di selezione per giornalisti e tecnici: lunedì 27 ottobre si insedia la Commissione

Le prime assunzioni saranno previste entro il mese di gennaio 2026. La graduatoria rimarrà aperta per due anni

22 ott 2025
Bando per il reclutamento di personale da inserire nell'area giornalistica e produttiva dell'Emittente Radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino: lunedì 27 ottobre si insedierà la Commissione Valutatrice per esaminare i candidati della doppia selezione.

La Commissione sarà così composta:

Presidente: Mario Morcellini, Professore emerito di Comunicazione e processi culturali presso La Sapienza Università di Roma

Membri della Commissione:

Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV

Per l'area giornalistica: Silvia Pelliccioni, Vicedirettrice testate di RTV

Per l'area tecnica: Matteo Bravi, Direttore di Produzione RTV

Coordinatrice di entrambe le commissioni: Alessandra Raschi, Responsabile Corporate RTV.

I lavori termineranno, come previsto da bando, venerdì 19 dicembre 2025, con pubblicazione della graduatoria lunedì 22 dicembre 2025.

Le prime assunzioni saranno previste entro il mese di gennaio 2026. La graduatoria rimarrà aperta per due anni.




