Bando per direttore dip. socio sanitario Iss, Usl: "Sospendere la procedura, necessari chiarimenti"

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori interviene in merito al bando per il direttore socio-sanitario dell'Iss e chiede di sospendere la procedura in corso. "E' indispensabile avere chiarimenti", spiega Usl, su "possibili anomalie" che sono state segnalate. ll sindacato chiede quindi spiegazioni su aspetti sia procedurali che di principio. Questo, aggiunge, "non vuol dire mettere in discussione l'operato fatto". L'Iss, prosegue Usl, "è patrimonio indispensabile per tutti i sammarinesi e residenti" e "non si possono fare azioni forzate o poco chiare", specie per ruoli che potrebbero essere ricoperti internamente. Il sindacato si dice consapevole dell'esistenza di figure esterne di altro profilo, ma questo non vuol dire, prosegue, che non si possano reperire nel nostro sistema.

Leggi il comunicato integrale