Bando per due docenti all’Università di San Marino

Selezioni aperte all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l’individuazione di due docenti da impiegare nei corsi di laurea magistrali in Design e Ingegneria Gestionale, nello specifico le figure dovranno occuparsi del Laboratorio di Design dei sistemi interattivi per l’informazione e di Inglese business. Il bando di selezione scade il 3 dicembre e comprende anche una posizione da collaboratore alla didattica per le lezioni di Topografia. Il bando integrale può essere consultato sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.