Bar d’Italia, il riminese brilla: tre tazzine a Staccoli e premio novità dell’anno a Manì

Il riminese si ritaglia un ruolo da protagonista nella nuova guida Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso. A spiccare sono soprattutto due risultati: le prestigiose Tre Tazzine conquistate da Staccoli Caffè di Cattolica e il Premio Novità dell’Anno assegnato a Manì di Rimini, locale aperto soltanto pochi mesi fa.

Per Staccoli Caffè arriva dunque il massimo riconoscimento previsto dal nuovo sistema di valutazione della guida. Le Tre Tazzine sono state assegnate solamente a 57 locali in tutta Italia e confermano l'insegna cattolichina tra le eccellenze nazionali della caffetteria e della pasticceria. Accanto alla conferma di Staccoli c'è poi la grande novità riminese. Manì, a Marina Centro, conquista due Tazzine e soprattutto il Premio Novità dell’Anno 2027, entrando immediatamente tra i nomi da tenere d'occhio nel panorama italiano.

Il riconoscimento assume ancora più valore considerando la giovanissima storia del locale, inaugurato nell'aprile scorso all'interno del Savoia Hotel. Il progetto porta la firma dello chef argentino Mariano Guardianelli e propone una formula che spazia dallo specialty coffee alla pasticceria e ai lievitati, passando per brunch, cocktail e tapas.









La guida 2027 del Gambero Rosso raccoglie complessivamente 912 locali italiani e vede una presenza importante dell'intera provincia di Rimini, con dodici insegne selezionate. Un risultato che colloca il territorio al secondo posto in Emilia-Romagna per numero di locali presenti, alle spalle della provincia di Bologna. A Rimini ottengono due Tazzine, oltre a Manì, anche Caffè Pascucci, Caffè Ducale, Meraki e Rinaldini. Due Tazzine anche per Lievita e Sac à Poche a Riccione e per Donminzoni 54 e Il Cucinino a Santarcangelo di Romagna.

Con una Tazzina figurano invece Peccati di Gola di Rimini e la Pasticceria Garden di Morciano di Romagna. La nuova edizione della guida introduce anche un cambiamento nel sistema di valutazione: viene superata la precedente distinzione tra Chicchi e Tazzine e queste ultime diventano il parametro complessivo, con un giudizio che va da una a tre.









