Bar e ristoranti: 194 controlli in una settimana dalla Gendarmeria, gli esercenti respingono le critiche dall'Italia E' stata un'altra giornata di monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, per il rispetto delle norme anti-Covid

I controlli per il rispetto delle ultime misure anti-contagio sono ormai entrati nella normalità. Anche questa mattina gli uomini della Gendarmeria erano impegnati nel monitoraggio dei locali. Cartelli, presenza dei dispositivi per l'igiene e distanze alcuni dei parametri presi in considerazione. Dal 3 al 9 novembre i militari hanno controllato 194 attività tra bar, locali e ristoranti e 11 esercizi come parrucchieri e palestre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Quasi tutti seguivano le norme, ma non sono mancate le sanzioni: a un'attività che non esponeva il cartello con il numero massimo di clienti e a tre persone senza mascherina a bordo del proprio mezzo nonostante avessero un passeggero non convivente. I controlli, infatti, riguardano anche i singoli individui: 51 in una settimana.

Intanto, sulle aperture, bar, ristoranti ed esercenti si difendono dalle critiche provenienti dall'Italia. Garantiscono il rispetto delle regole e parlano di speculazioni.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel servizio, le voci di esercenti, baristi e ristoratori

I più letti della settimana: